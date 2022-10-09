اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل يمكننى تلقى لقاح فيروس كورونا فى فترة الرضاعة؟ الصحة تجيب

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:11 م
هل يمكننى تلقى لقاح فيروس كورونا فى فترة الرضاعة؟ الصحة تجيب الرضاعة الطبيعية
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تلقى لقاح فيروس كورونا خلال فترة الرضاعة، لأن الأجسام المضادة التى تكتسبها الأم بعد التطعيم تنتقل إلى الرضيع من خلال حليب الثدى فتحمية من العدوى وترفع مناعته .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لكورونا متوفرة بالمستشفيات، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا آمن وهو أفضل وسيلة للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنه يقلل من المضاعفات حال الإصابة بالعدوى وكانت نصحت وزارة الصحة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع التجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى وضمان دراسة آمنة .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا. 

 

إنفوجراف
إنفوجراف

 


الصحة

كورونا

الام المرضعة

الرضاعة

الحوامل



الموضوعات المتعلقة

كيف نجحت الدولة فى توفير السلع خلال كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟.. مشروع الصوامع أحدث تحولا فى مفهوم الأمن الغذائى بمصر.. إنشاء 3 مجمعات لإنتاج زيت الطعام.. المخزون الاستراتيجى يتجاوز الـ6 أشهر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:00 م

إصابة وزيرة الطاقة الفرنسية بفيروس كورونا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:49 م

الهلال الأحمر المصرى يوفر لقاح كورونا لأهالى الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:09 م

كيف نجحت الدولة فى توفير السلع خلال كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:06 ص

وزير التموين لـرئيس تحرير أ ش أ: توجيهات الرئيس السيسى بزيادة احتياطى القمح والسلع الاستراتيجية جنبت مصر تداعيات أزمتى كورونا وأوكرانيا.. ويؤكد: 64 مليون فرد يستفيدون من التموين بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 06:32 م

موسم الشتاء.. كيف تميز التهاب الحلق الناتج عن كورونا عن غيره من الأمراض؟

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:00 م

الصحة: أدوية كورونا متوفرة بالمستشفيات والخدمات تقدم بالمجان

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة