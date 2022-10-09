هبوط الأسهم السعودية والقطرية بأولى جلسات الأسبوع.. وتعطل الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، 1.63% خاسرًا 191.34 نقطة ليغلق عند مستوى 11566.45 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.35% خاسرًا 45.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12983.29 نقطة، فيما تعطلت بورصتا الكويت والبحرين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.63% خاسرًا 191.34 نقطة ليغلق عند مستوى 11566.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.39% خاسرًا 281.89 نقطة ليغلق عند مستوى 19941.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.5 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 3.59%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.4%، يليه قطاع النقل بنسبة 3.31%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.2%.

وقفزت 8 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 4.04%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 2.37%، ثم سهم "الدريس" بنسبة 2.20%، وتراجع 197 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 7.93%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 6.76%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 6.70%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 195.8 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.35% خاسرًا 45.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12983.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.2 مليون سهم بقيمة 361.2 مليون ريال عبر تنفيذ 7352 صفقة، وتراجع 33 سهمًا، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاعي البنوك والخدمات المالية، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والتأمين بنسبة 0.56%، 0.29%، على التوالي.