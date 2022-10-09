ننشر مواقيت الصلاة الأحد 9/10/2022 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 02: 3
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:49
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:06
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:21
موعد صلاة الظهر 11:38 م
موعد صلاة العصر 2:58 م
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:14
وقت صلاة الظهر 11:30
موعد صلاة العصر 2:51 م
وقت صلاة المغرب 5:22 م
وقت صلاة العشاء 6:37 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:36 ص
موعد صلاة العصر 58: 2
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:42
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