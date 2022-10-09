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"نجبرهم على التسول ونتنمر عليهم".. اعترافات أبناء الكتعة في مصر القديمة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:00 ص
"نجبرهم على التسول ونتنمر عليهم".. اعترافات أبناء الكتعة في مصر القديمة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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"نجبرهم على التسول ونتمر عليهم"، بهذه الكلمات اعترف شخصان بالتسول، مستغلين 4 أطفال لاستجداء المارة وجمع الأموال من المواطنين في منطقة مصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، والتنمر عليهم، مُتخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبصحبتهما 4 من المجنى عليهم.. بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

 


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