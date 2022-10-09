نائب محافظ الأقصر يشارك فى زراعة شجرة باسم الدول المشاركة ببرنامج سفينة النيل

الأقصر – أحمد مرعى

شارك محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، فى زراعة شجرة ضمن التغيرات المناخية، وذلك بإسم أعضاء الوفود العربية المشاركة في برنامج "سفينة النيل"، والبالغ عددهم 120 شاب وفتاة من 13 دولة عربية، أمام ديوان عام محافظة الأقصر تحت مسمى شجرة السفينة الخضراء تماشياً مع مؤتمر المناخ cop27، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

كما التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، مع الشباب العربي المشاركين في فعاليات مشروع سفينة النيل للشباب العربي، التي انطلقت من محافظة أسوان إلى الأقصر والتي ستستمر بالمرور على باقي المحافظات التي تقع على ضفاف النيل وصولاً إلى القاهرة، وتنفذ فعالياتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 شاب وفتاة من 13 دولة عربية،(الأردن - الإمارات - المغرب- البحرين - ليبيا -الصومال- السودان - اليمن - فلسطين - موريتانيا - مصر- الجزائر- العراق).

وعقد نائب محافظ الأقصر، لقاءً مفتوحاً، مع الشباب المشاركين في فعاليات السفينة، تم خلاله مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بمجالات التنمية الخضراء والتعامل مع قضية التغيرات المناخية والاستماع إلى تجارب عدد من المشاركين في الفعاليات، وذلك بحضور خالد العتيبي، ممثلا عن أمين عام جامعة الدول العربية، والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان، وصلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بالضيوف العرب على أرض محافظة الأقصر متمنيا لهم إقامة سعيدة وأن يستمتعوا بمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، مؤكدا أن الفعالية تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، وتعريف الشباب العربي بالمحافظات والمدن المصرية والحضارة المصرية بمختلف العصور.

وعقب اللقاء، قام نائب محافظ الأقصر، برفقة المشاركين في فعاليات السفينة، بزراعة شجرة رمزية باسم السفينة بشارع كورنيش النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة الأقصر، ويهدف مشروع سفينة النيل للشباب العربي إلى إتاحة الفرصة للشباب العربي بزيارة المعالم السياحية والأثرية المصرية، وتشجيع السياحة العربية علاوة على تعريف الشباب العربي بحضارة وادي النيل التي تمر عليها السفينة، كما يتضمن برنامج السفينة تنفيذ ورش عمل ومحاضرات عن " الثقافة الخضراء وعلاقتها بالمتغيرات المناخية".



الشباب العرب خلال زراعة الشجرة أمام ديوان المحافظة



نائب محافظ الأقصر يشارك فى زراعة شجرة بإسم الدول العربية



زراعة شجرة بإسم الدول العربية المشاركة ببرنامج سفينة النيل