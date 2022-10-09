نائب رئيس جامعة جنوب الوادى يحضر مراسم تحية العلم بالجامعة الأهلية

قنا صابر سعيد

شارك الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طلاب وطالبات الجامعة الأهلية بقنا، تحية العلم، بمشاركة طلاب كليات الطب والجراحة والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات.

ونقل نائب نصاري، لطلاب الجامعة الأهلية تحيات الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، الذى يحرص دائماً على اللقاء بطلاب الجامعة الأهلية، موصيهم تفوقهم ببذل أقصى الجهد حتى نشاهد نماذج متميزة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه يوجد برنامج متميز فى الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة الأهلية، كما أن شئون الطلاب تقدم كل مساعدتها للطلاب فى عامهم الأول، من حيث الإجراءات الورقية ومعرفة الجداول، لمساعدتهم على التفرغ لدراستهم والتفوق الدراسي.

وشهد مراسم تحية العلم الدكتور أحمد على، منسق برنامج الطب والجراحة والدكتور وسلام على شورى، منسق برنامج العلاج الطبيعي، والدكتور همام منسق برنامج الحاسبات والمعلومات.