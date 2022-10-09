نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة المكتبة الرقمية ومتحف المقتنيات

شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأحد، الملتقى الأول لأخصائى المكتبات الرقمية بجامعة الإسكندرية تحت عنوان" المكتبات الرقمية بجامعة الإسكندرية: تحليل الواقع والتخطيط للمستقبل" وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من خدمات وحدات المكتبات الرقمية بمكتبات كليات ومعاهد الجامعة، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الرحيم، وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ألاء جعفر، المدير التنفيذى لوحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية.

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور أن وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية تشهد تطور كبير من خلال ميكنة كافة الرسائل العلمية واتاحة جميع مقتنيات وخدمات المكتبات فى صورة رقمية، كما أشاد الغندور بعملية تفعيل قاعدة البيانات الشاملة للمكتبة الرقمية والتى تشمل قاعدة بيانات لأبحاث وللكتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ونظام للإدارة والاستعارة، وأكد أن المكتبة الرقمية المركزية بجامعة الإسكندرية تعد أساس البحث العلمى بالجامعة، مضيفا أن المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية تتميز باحتوائها على مصادر رقمية للتيسير على الباحثين والطلاب للوصول إلى الأبحاث والمصادر العلمية بكل سهولة ويسر، كما أضاف الغندور أن متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية يضم مخطوطات فريدة من نوعها ومجموعة نادرة من الكنوز الثقافية والوثائق النادرة، والتى تم الحفاظ عليها بشكلها الطبيعى، وفى نهاية كلمته أكد الغندور أن إدارة الجامعة سوف تقدم كل الدعم للمكتبة الرقمية المركزية لدعم منظومة البحث العلمى والارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا.

فيما أكد الدكتور هشام سعيد أن التحول الرقمى يعد احد اهم الركائز التى تستند إليها جامعة الإسكندرية فى دعم البحث العلمى، مضيفا أن الجامعة تعد سباقة فى التحول الرقمى وميكنة كافة الرسائل العلمية، وتنمية قدرات الباحثين، فضلا عن تطوير العناصر البشرية واتاحة التطبيقات الذكية وتحليل البيانات لدعم منظومة البحث العلمى بجامعة الإسكندرية.

فيما قدمت الدكتورة آلاء جعفر الشكر للدكتور أشرف الغندور، لدعم اللامحدود لوحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، وللسادة وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث على سرعة تواصلهم واستجاباتهم فى تطبيق القرارات الجديدة.

وأكدت أن أخصائى المكتبات الرقمية بكليات ومعاهد الجامعة هم العمود الأساسى لنجاح وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، كما قدمت عرضا تقديما عن الخدمات التى تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية مثل فحص موضوع الخطة البحثية، فحص نزاهة الرسائل العلمية، إيداع الرسائل / الخطط، فحص أبحاث الترقية، وأنشطة الإيداع بالمكتبة الرقمية، والفهرس الموحد، وأنشطة بنك المعرفة المصرى، وطبيعة التدفق فى وحدة المكتبة الرقمية.