نائب رئيس الغرف التجارية: خصومات المعارض وفرت السلع الأساسية بتخفيضات 20 إلى 30%

كتب إسلام سعيد

قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة وفرت السلع الاستراتيجية والأساسية خلال الشهور الماضية بتخفيضات حقيقية تراوحت بين 20 إلى 30% مع انتشار المعارض السلعية فى محافظات الجمهورية، حيث تم تدشين معارض في أغلب المحافظات خلال موسم رمضان وكذلك معارض اهلا مدارس والعودة إلى المدارس مما يخفف العبء عن المواطنين.

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت جميع الأسواق خاصة مع خلل سلاسل التوريد العالمية وحدوث نقص في توريد الحبوب والسلع الغذائية، وهذا تسبب فى ارتفاع الأسعار فى العالم أجمع، لكن الحكومة المصرية كانت "سباقة" واتخذت عدة إجراءات لتهدئة أوضاع السوق والحد من حركة الارتفاعات السعرية العنيفة التى شهدها دولاً أخرى، مثل التوسع فى إنشاء المعارض السلعية فى 27 محافظة.

وتابع، أن كل الغرف التجارية نظمت معارض فى كافة المناطق، وخلال شهر ونصف فقط تم تدشين 7 معارض منها للسلع الغذائية والملابس وكعك العيد وغيرها من المنتجات، وجرى تدشين معارض في كافة المناطق خاصة المزدحمة بالسكان من أجل خلق وفر للسلع.

وأكد محمد المصري ، أن الخصومات المقدمة في المعارض حقيقة حيث تخضع لإشراف حكومى دقيق ومراجعة للقوائم السعرية المشاركة فى المعارض، والتحدى الأكبر هو أن يكون المشاركين فى المعارض سواء تجار أو شركات يقدمون خصومات حقيقية".