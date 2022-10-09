ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت ميناء دمياط اليوم، 14 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 8 سفن ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة منها السفينة "AKSON SERIN" و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11304 أطنان تشمل : 5023 طن بنجر و 2205 طن رمل و 2553 طن بضاعة متنوعة و 1523 طن أسمنت كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38482 طن تشمل : 10670 طن قمح و 2400 طن زيت طعام و 1071 طن رخام و 9461 طن ذرة و 13010 أطنان خردة و 117 طن جرارات و 486 طن خشب زان و 4097 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1267 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 326 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1440 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 95209 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130261 طنا كما غادر قطار بضائع بحمولة إجمالية 1299 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2630 شاحنة .