من العشوائية لممشى سياحى.. شاهد تطوير شارع البحر الأعظم

كتبت – مرام محمد

تبنت الجيزة، خطة متكاملة لتطوير الواجهة النيلية بالمحافظة، وخلق مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين بكورنيش النيل في المسافة من منطقة المنيب مرورًا بشارع البحر الأعظم وشارع النيل حتى منطقة الوراق، وذلك من خلال القضاء على العشوائيات وتحسين الخدمات بالطرق والشوارع، وزيادة مساحات رؤية النيل وإضافة طابع حضاري مميز للمحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جهود المحافظة، أعمال تطوير وصيانة وتجميل وتمهيد الطريق، حيث تم إنشاء كورنيش جديد وأسوار حديدية ودعمها بالرخام، وإزالة ورفع كافة المخالفات وكافة التعديات على الطريق العام وإشغالات المحال العامة والجزارة التي تحجب رؤية النهر، وإنشاء أحواض زراعات خضراء ودعمها بالأشجار الجمالية وأعمدة الإنارة وإضاءات الليد الأرضية، ليظهر الكورنيش بشكل جمالى وحضارى مميز، وتجهيز عدد من المحال وأماكن لانتظار السيارات بطول الكورنيش بداية من شارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة، وكذلك المناطق التابعة لحى الدقى والعجوزة وحى شمال الجيزة.

وشهد شارع البحر الأعظم بحي جنوب، أعمال تطوير وتوسيع وتجميل، شملت رصف الطريق وتنسيق عام للجزيرة الوسطى وأرصفة المشاه وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأسوار المطلة على الكورنيش، وإزالة المخالفات الخاصة بالأندية والبواخر النيلية ورفع العائمات النيلية المخالفة بطول كورنيش النيل، فضلا عن إزالة حظائر الماشية وتحويلها لممشى سياحى للمواطنين، وتنفيذ أعمال تطوير بنفقي بهى الدين ونفق عباس، بتركيب بلدورات وانترلوك وكشط طبقة الأسفلت لربط النفق بشارع البحر الأعظم.



شارع البحر الأعظم بعد أعمال التطوير



شارع البحر الأعظم بعد التطوير



شارع البحر الأعظم