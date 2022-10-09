اليوم السابع
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أكرم القصاص
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منظمة الهجرة الدولية: انهيار التعليم يهدد أكثر من 6 ملايين طالب يمني

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:00 م
منظمة الهجرة الدولية: انهيار التعليم يهدد أكثر من 6 ملايين طالب يمني اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار النظام التعليمي في اليمن، جراء الصراع الممتد منذ ثمان سنوات.


وأضافت المنظمة - في بيان مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردته قناة "اليمن" الفضائية - أن ما يقارب 6.1 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار النظام التعليمي في اليمن ، داعية المانحين إلى تقديم مزيد من الدعم لليمن.


وأشارت إلى أنها قامت ببناء وإعادة تأهيل 33 مدرسة في أربع محافظات يمنية، مما أدى إلى تحسين فرص وصول ما يزيد عن 28 ألف طالب إلى التعليم في 2021.


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