منسق شباب العالم: مصر تقوم بدور ضخم فى استضافة مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ cop27

كتبت ـ هند المغربى

قال السفير عمرو عصام منسق عام منتدي شباب العالم، إن مصر تقوم بدور ضخم جدا لاستضافة أكبر مؤتمر للأطراف المعني بالمناخ كوب27 في العالم، و المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بمدينه شرم الشيخ بعد استقبالها لعدد من المؤتمرات الدولية ويعد هذا المؤتمر أكبرها حضورا دوليا.

ولفت السفير عمرو عصام، أن قمة المناخ تجمع نطاقا عريضا من أصحاب المصلحة، حيث يشارك عدد كبير من الحكومات مع المجتمع المدني، مشيرا إلي أن المرشح فقط من الجهات الحكومية 30 ألف مشارك بالإضافة إلي 10 آلاف مشارك في مقر انعقاد المؤتمر في الأساس وما سيتم في كافة المناطق بالتوازي مع الجانب الدبلوماسي في المؤتمر .

ولفت السفير عمرو عصام تحدد الأجندة وفقا للمؤتمرات السابقة ليس وفقا لرئاسة المؤتمر، مشيرا إلي أن مؤتمر شرم الشيخ مؤتمرا غير تقليدي يزيد من خصوصيته ما أعلنته الرئاسة المصرية كونه مؤتمر للتنفيذ من خلال الانتقال من خانه المفاوضات والنصوص لكيفيه ترجمة ما تم التوصل إليه الي نتائح حقيقة علي الأرض تتناسب مع خصوصية كل دولة وفقا لمواردها وأولوياها.

وقال السفير عمرو عصام، إن قمة المناخ كوب 27 تأتي في ظرف دولي ليس مثالي حيث يعيش العالم أزمة غذاء ووضع جيوسياسي متوتر وانكماش بالنسبة للحيز الاقتصادي الموجود ماله تبعيات لتمويل المناخ، مشيرا إلي الرسالة الرئيسية لاستضافة المؤتمر وهي التي تؤكد أنه بغض النظر عن التحديات والمخاطر المركبة لا يمكن قبول أي مبررات للتوقف.

وعن التوقعات من قمة المناخ بمشاركة 193 طرف للاتفاقية الدولية أكد السفير عمرو عصام أن هناك 4 مسارات رئيسية وهي التخفيف والتكيف والتمويل والحد من الأضرار والخسائر، لافتا إلي أنه سيتم تسلم رئاسة المؤتمر من بريطانيا 6 نوفمبر وتنطلق قمة المناخ يوم 7 بقمة للقادة لكافة الدول الأطراف لجمع أكبر عدد من القيادة العالمية لدفعة سياسية من المفاوضات ليكون هناك رساله بمزيد من الخطوات للأمام.

ولفت السفير عمرو عصام إلي أن مصر إحدى الدول التي قدمت المساهمات الوطنيه وعددهم 23 وذلك لبلورة برنامج عمل جديد للتخفيف مؤكدا أن الدول الافريقيه تحتاج إلي 5.6 تريليون دولار لتنفيذ المساهمات الوطنيه للدول، مشيرا إلي أنه سيتم التأكيد علي احترام التعهد بمضاعفة تمويل التكيف في جلاسكو.

وعن الخسائر والأضرار، أكد السفير عمرو عصام أن مؤتمر كوب 27 هو أول مؤتمر يعطي نقاش لنطاق مؤسسي ومنتظم وثابت لمساله الخسائر والإضرار لمساعدة الدول علي الوقايه وتقليلها والتعامل معها .

جاء ذلك علي هامش مؤتمر الشباب المحلي LCOY . يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمه امميه تضم اكثر من ١٦ الف شاب وشابه ، وكذلك اكثر من الفين منظمه تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة