ممثلا يونيسف والسكان يشكران شباب مصر لاندماجهم بالعمل المناخى استعدادا لـCOP27

هند المغربي

ألقى كلا من جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة وفريدريكا ميير، ممثلة الأمم المتحدة للسكان كلمة خلال مؤتمر الشباب المحلي LCOY بمشاركة عدد من المنظمات الدولية وبحضورعدد كبير من الشباب بالجامعات المصرية .

وقال جيريمي هوبكنز وفريدريكا ميير، أزمة المناخ حقيقة قاسية يجب أن نستعد لها و نتكيف معها وسيرث شباب اليوم كوكب الأرض غدا، لذلك يجب أن يتم دمج أصوات الشباب في مناقشات حول تغير المناخ وخاصة قبل قمة المناخ التي ستنعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الشباب المحلي المنعقد بالجامعة الأمريكية لمدة يومين بالتعاون بين عدد من منظمات الأمم المتحدة.

وأضاف المسئولان الأمميان تتشارك يونيسف مَعَ صندوق الأمم المتحدة للسكان في رئاسته مجموعه عمل الأمم المتحدة الخاصة بالشباب، لقد قمنا بدعم قافلة "الشباب والمناخ " لتستقر في أنحاء مصر للتفاعل مع الشباب خلال الحوار وسماع ما لديهم من مقترحات وحلول وتعزيز الوعي وفهم أزمة تغير المناخ الحالية.

يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ (Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمة أممية تضم أكثر من 16 ألف شاب وشابة، وكذلك أكثر من ألفين منظمة تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة.