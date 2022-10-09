مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا الأمريكية

وكالات

قتل شخص وأصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالقرب من حرم جامعة كاليفورنيا في بيركلي في وقت مبكر من صباح الأحد، حسبما أعلن مسؤولون.

واندلع شجار في منطقة شارع تليجراف وشارع ديورانت ودوت أصوات 3 طلقات نارية بينما كان الناس يفرون من مكان الحادث، وفقا لتقارير نشرتها إدارة شرطة بيركلي وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.

كان ضباط شرطة بيركلي بالفعل في المنطقة يستجيبون لتقرير عن عملية سطو على السيارات، وفقا لحركة المرور في حالات الطوارئ التي راجعها "ماسح بيركلي"، الذي أبلغ لأول مرة عن الحادث.

وسرعان ما وصل الضباط إلى مكان إطلاق النار ونفذوا تدابير لإنقاذ حياة الضحايا حتى وصلت سيارات الإسعاف.

ثم نقلت إدارة الإطفاء في بيركلي الضحايا إلى مستشفى قريب. وقال مسؤولون إن أحدهم توفي منذ ذلك الحين متأثرا بجراحه.

وخلال الاستجابة الأولية، اعتقدت الشرطة أنه ربما كان هناك ما يصل إلى سبعة ضحايا لإطلاق النار واستدعت سيارات إسعاف من الولايات القضائية المجاورة، وفقا لماسح بيركلي الضوئي.

ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم، ويجري حاليا التحقيق في القضية من قبل محققي جرائم القتل في بيركلي. ووفقا للجامعة، لا أحد متورط في الحادث هو طالب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.