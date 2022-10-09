اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:29 م
أكرم القصاص
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مفتي الجمهورية يستقبل وزير الحج السعودي لبحث إجراءات التيسير على الحجَّاج

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:43 م
مفتي الجمهورية يستقبل وزير الحج السعودي لبحث إجراءات التيسير على الحجَّاج مفتي الجمهورية يستقبل وزير الحج السعودي
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية مصر العربية. 
 
وأثنى فضيلة المفتي على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات وتيسيرات للمسلمين من أجل أداء مناسك العمرة والحج، مؤكدًا أن هناك طفرة وتطورًا كبيرًا شهده موسم الحج العام الماضي خاصة في استخدام التحول الرقمي في تنظيم أداء المناسك بسهولة ويسر. 
 
وأكد فضيلة المفتي، أن الفقه الإسلامي فيه من التيسير الكثير الذي يسهل على المسلمين أداء مناسك الحج والعمرة وعبادة الله دون تضييق وفي كافة الأحوال والظروف؛ بما يبيِّن سماحة الشريعة الإسلامية وملاءمتها لكلِّ زمان ومكان. 
 
وأشار إلى أن العقل السليم أبدع على مرِّ العصور في الثروة الفقهية التي تركها العلماء، والتي تضمُّ في طيَّاتها حلولًا لكافة المسائل والمواقف التي قد يتعرَّض لها المسلم، وفيها من التيسير ما يجعل حياة المسلمين وعباداتهم تسير في سهولة ويسر. 
 
من جانبه أشاد معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج السعودي بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة تحت قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، وتعاملها مع الفتاوى بحرفية شديدة والتيسير على المسلمين. 
 
كما ناقش معاليه فضيلةَ المفتي في بعض المسائل المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وأحكام التيسير التي يتضمنها الفقه الإسلامي، والتشاور حول ما يمكن أن يتم عمله من إجراءات للتيسير على المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام مستقبلًا.
 
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