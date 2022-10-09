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معلومات الوزراء ينشر انفوجرافا بمناسبة اليوم العالمي للبريد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:18 م
معلومات الوزراء ينشر انفوجرافا بمناسبة اليوم العالمي للبريد انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا بمناسبة "اليوم العالمي للبريد" والموافق التاسع من أكتوبر، وموضوع هذا العام هو "البريد في خدمة كوكبنا".
 
استعرض الإنفوجرافيك أبرز الحقائق حول هذا اليوم؛ والبداية مع تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية "برن عام 1874، ليتحدد الاحتفال باليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بطوكيو عام 1969. وقد بلغ عدد مكاتب البريد حول العالم لأكثر من 650 ألف مكتب بريدي، و5.3 ملايين موظف. كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البريدية قرابة الـ1.5 مليار مستفيد حول العالم.
 
كما تناول الإنفوجرافيك أيضًا تاريخ نشأة البريد المصري -أكبر مقدم للخدمات البريدية في مصر- والذي يرجع لعام 1865، ليتم في أول يناير عام 1866 إصدار واستخدام طوابع البريد فى مصر لأول مرة، وقد وصل عدد مكاتب الخدمات البريدية في مصر إلى قرابة 4060 مكتبًا في 2020/2021.
 
وقد حقق البريد المصري الكثير من الإنجازات نذكر منها، فوزه بجائزة "التميّز الرقمى" كأفضل مؤسسة بريدية عربية تطبق التحول الرقمي عام 2021، وكذلك فوزه بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" للعام الثاني على التوالي في 2022، نتيجة لتميزه في خدمة عملاء البريد السريع الدولي. لنشهد إطلاق "يلّا سوبر آب" في 2022، وهو أول تطبيق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، يقدم حلولًا مالية وغير مالية للأفراد والشركات.
 
 
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انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء

 


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