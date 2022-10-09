مطار الغردقة الدولى يستقبل 99 رحلة طيران تقل على متنها 16 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، 99 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 16 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر.

ويستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 18 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلات أسبوعية يستقبلها المطار بداية من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين للاستمتاع بإجازاتهم بالبحر الاحمر.