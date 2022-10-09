اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:03 م
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مصرع 4 مهاجرين وإصابة 17 فى هندوراس إثر حادث سير

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:40 م
مصرع 4 مهاجرين وإصابة 17 فى هندوراس إثر حادث سير شرطة هندوراس
وكالات

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لقي أربعة مهاجرين فنزويليين مصرعهم وأصيب 17 آخرون هم 16 فنزويليا وإكوادوري في حادث سير في هندوراس السبت، وفق ما أعلنت الشرطة.
 
وصرح المسؤول في الشرطة ميغيل مارتينيز مدريد لوكالة فرانس برس بأن "شاحنة صغيرة مكتظة فقد سائقها السيطرة عليها، وسقطت في واد" في أغوا فريا على بعد 60 كيلومترا شرق العاصمة تيغوسيغالبا.
 
 
وعبر نحو 110 آلاف مهاجر، معظمهم من الكوبيين والفنزويليين والهايتيين، هندوراس منذ بداية العام في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفق الأرقام الرسمية. وسجل في العام الماضي مرور 17590 مهاجرا فقط عبر البلاد.
 

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