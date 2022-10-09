مسؤول بالصحة العالمية: التغير المناخي يمثل التهديد الأكبر على صحة البشرية

كتبت : هند المغربي

قالت الدكتورة راندا أبوالنجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية أن التغير المناخي يعد التهديد الأكبر على صحة البشرية، لافته إلى أن أنشطه البشر الخاطئة أدت إلى الاحتباس الحراري وهو الخطوة الأولى من ارتفاع درجه حرارة الأرض مما يؤدي ذلك إلى العديد من التغيرات المناخيه منها ذوبان الثلج وارتفاع منسوب المياه والحرائق والفيضانات والجفاف وبالتالي يؤثر علي صحه الانسان الجسدية والنفسيه. جاء ذلك خلال جلسه نظمتها منظمه الأغذية والزراعة " الفاو" علي هامش مؤتمر الشباب المحلي بحضور د. زهرة صالح كبير خبراء التغذية في الفاو ودكتور معتز صالح مسؤول التغذية في اليونيسف وراوية الدابي مسؤول التواصل بمنظمة الفاو ود. محمد موسي مسؤول التواصل بمنظمة. الفاو مكتب مصر وعدد كبير من الشباب من مختلف الجامعات المصرية

وأضافت راندا أبو النجا، أن التغير المناخي يؤثر بقوة في الأمن الغذائي وسلامه الغذاء حيث تؤثر التغيرات المناخية علي الزراعه كما وكيفا وتؤثر علي طبيعة التربه مما يؤثر علي التنوع الغذائي ويؤدي الي سوء التغذية خاصة علي الاطفال والسيدات الحوامل والشباب وكبار السن.

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير علي المياه الصالحه للشرب، لافتة إلى أن سوء المياه يؤدي إلي عدد من الأمراض المستوطنة لافته الي تأثير التغيرات المناخية علي تلوث الهواء مما يؤدي الي الأمراض التنفسيه مؤكدة ان كافة الكوارث المناخيه تؤدي إلي إصابة الإنسان بأمراض الصحه العقليه للإنسان علي المدي القريب والبعيد بعد تعرضه للكوراث البيئيه.

وقالت إن هناك 600 مليون شجرة يتم قطعها لزراعه التبغ لإنتاج 6 تريليون سيجارة، لافتة إلى أن على مدى 40 سنة ننادي بما نواجهه من تغيرات المناخ

يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمه امميه تضم اكثر من ١٦ الف شاب وشابه ، وكذلك اكثر من الفين منظمه تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة