اليوم السابع
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مراكز شباب شمال سيناء تحتفى بذكرى المولد النبوي الشريف بالندوات والإنشاد الديني

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:20 م
مراكز شباب شمال سيناء تحتفى بذكرى المولد النبوي الشريف بالندوات والإنشاد الديني مراكز شباب شمال سيناء تحتفى بذكرى المولد النبوي الشريف
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت مراكز الشباب والرياضة بشمال سيناء، احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف، وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الفعاليات تضمنت تنظيم مركز شباب الجانين التابع لإدارة رمانة ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى، بمشاركة 50 عضوًا من أعضاء المركز، وأدار اللقاءات أئمة الأوقاف.
 
وأشار مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن مراكز الشباب جميعها تواصل  أحياء  ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وفق خطة النشاط و احتفالات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمراكز الشباب، لما تمثله ذكرى ميلاد النبى صلى الله عليه رمز الرحمة والأخلاق الكريمة، ورسالة الإسلام القائمة على السماحة و الرحمة، لافتًا إلى أنَّه من حسن الطالع توافق الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف هذا العام مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.
 

شمال سيناء

المولد النبوى

الشباب والرياضة

مراكز الشباب والرياضة



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