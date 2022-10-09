اليوم السابع
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مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:08 م
مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين حملة مرافق - أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء بالمحافظة، حملة للحفاظ على المشهد الحضاري، ومنع افتراش الباعة الجائلين للشوارع والميادين.
استهدفت الحملة مدينة 6 أكتوبر، والدقي، والعجوزة، والوراق، وإمبابة، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عن إزالة عشرات المخالفات والتعديات الخاصة بالمحلات التجارية، والكافيهات، وثلاجات العرض، بالإضافة إلى تحرير مخالفات إعلانات بدون ترخيص، وإزالة اوتاد وسلاسل وحواجز حديدية، من شأنها إعاقة حركة المرور بالشوارع. 
 
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 
2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها. 
3- اغتصاب جزء منها. 
4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 
5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها. 
6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 
7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 
8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها 
 
 

حملة مرافق

شرطة المرافق

مرافق الجيزة

إزالة التعديات



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