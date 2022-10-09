مدير التأمين الصحى الشامل بالشرقية يتفقد أقسام مستشفى المبرة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، مستشفى المبرة بالزقازيق لمتابعة سير العمل بها وتواجد الطاقم الطبي خلال فترة الإجازات، حيث تفقد بعض الأقسام بالمستشفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم والتأكد من تواجد الطاقم الطبي والتمريض يؤدون عملهم ويقدمون الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفى.

وتابع سلامة، رفع كفاءة بعض الأقسام بالمستشفى واوصى بتلافي بعض الملاحظات التى ظهرت أثناء المرور مشددا على ضرورة تقديم وتسهيل الخدمة الطبية وعمل اللازم لجميع الحالات المترددة على المستشفى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمعاملة الحسنة للمرضى وتوفير جميع المستلزمات والأدوية اللازمة لتادية الخدمة الطبية.

كما تابع مدير تأمين صحى الشرقية ترشيد استهلاك الكهرباء موجها بتخصيص أحد العاملين بالمستشفى يكون مسئول عن ذلك ومتابعة اطفاء الانارة فى الاماكن الغير مستخدمة بالمستشفى.

وفى السياق نفسه فقد ناقش اجتماع مجلس تنفيذى التأمين الصحى الاخير الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة وكيفية تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة منها.

1) الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات.

2) زيادة نسبة الإشغال بجميع الأقسام.

3) الاستعداد الكامل لمبادرة الكشف عن امراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية مع عمل اجتماعات تنسيقية مع لجان المبادرة.

4) زيادة التخصصات الغير متوفرة بالعيادات.

5) تسهيل إجراءات تلقى الخدمة والمعاملة الحسنة لجميع المرضى وخاصة كبار السن ومرضى الأورام والكلى وذوي الهمم.



اثناء التفقد



داخل الاقسام



يتفقد الاقسام