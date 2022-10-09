محمد إبراهيم ابن الوادي الجديد يحقق 22 رقما قياسيا بموسوعة جينيس فى اللياقة البدنية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

محمد أحمد إبراهيم ابن مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد يبلغ من العمر 27 عاما، والذي تم تصنيفه كأسرع لاعب ينجح فى تحطيم أكبر عدد من الأرقام القياسية خلال عام واحد بإجمالي 20 رقما قياسيا، حيث تخرج من كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد ويعمل كمدرب لياقة بدنية ويدرس فى الماجستير ويستكمل رحلة التحدى لتحقيق أكبر عدد من الأرقام القياسية على مستوى الوطن العربي حيث يتنافس مع مواطنه وابن محافظته اللاعب محمود محمد أيوب والذي سجل حتى الآن 27 رقما قياسيا حتى الآن .

وقال الكابتن محمد إبراهيم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه بدأ رحلته مع تحطيم الأرقام القياسية منذ حوالى عام وعدة أشهر ونجح فى تحطيم أول رقم قياسى في تمرين الضغط وكان فى بدايه نشاطه الرياضي لاعب رفع أثقال لمدة عامين واتجه إلى لعب الميدان وثب ثلاثى وطويل لمدة عامين ثم توقف عن المشاركه فى البطولات واهتم بكمال الأجسام والانتظام فى الجيم وتمارين اللياقة ومزج ذلك بالدراسة وكان التوجه إلى عالم اللياقة البدنية فى عام 2013 مع بداية دخوله كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد .

وأضاف إبراهيم أنه مارس لعبة كرة اليد وكان تخصصه المفضل فى الجامعه بجانب عمله كمدرب لياقه بدنيه فى صالات الجيم واستمر فى نشاطه حتى تعرف على تمارين موسوعه جينيس للأرقام القياسية فى عام 2019 وسعى لفهم كيفيه الحصول على رقم قياسى وبالفعل بدأ التدريب على الارقام القياسيه فى تمارين الضغط بأشكال مختلفه واوزان تصل الى 100 رطل حتى كسر أول أرقامه القياسية بعد عام من التدريب الشاق والمتواصل بتاريخ 21/6/2021 و قبل ان ينتهى العام حتى نجح في تحطيم 12 رقم قياسى خلال ست اشهر وتم تصنيفه كأسرع حامل للارقام القياسيه والآن يحمل 22 لقب قياسى مؤكداً على أنه يسعى جاهدا لزيادة عدد الارقام القياسية التى يأمل فى تحقيقها لتصل إلى 50 رقم قياسي فى الالعاب والتمارين الرياضية واللياقة البدنية التى يتقنها منذ صغر سنه.

وأفاد إبراهيم بأنه تقدم بمبادرة تحفيزية لوزارة الشباب والرياضة تتضمن فكرة تحطيم رقم قياسي جماعى بإسم جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع موسوعه جينيس حيث قام بإعداد ملف شامل للمبادرة يتضمن آليات التنفيذ بحيث يكون التمرين جماعى بأكبر عدد من المشاركين من الشباب فى أحد المواقع السياحية المصرية كنوع من الترويج السياحي لمعالم مصر السياحية من خلال تنفيذ كسر الرقم القياسي لهذا التمرين وينتظر الرد من الوزارة لتفعيل تلك المبادرة التطوعية .

وعن سجل الأرقام القياسية التى حطمها يقول إبراهيم أنها بدأت بالرقم الاول فى تمرين أكبر عدد من تمرينات الضغط على مفاصل الأصابع تحمل عبوة 60 رطل في ثلاث دقائق (للذكور) و الرقم القياسي الحالي هو 95 وكسرت الرقم التانى فى أكثر عدد من تمارين الضغط في دقيقة واحدة تحمل عبوة 80 رطلاً و الرقم القياسي الحالي هو 59 عدة و الرقم التالت أكثر عدد من تمارين الضغط (رِجل واحدة مرفوعة وتحمل عبوة 20 رطلاً) في 30 ثانية والرقم الحالي هو 49 عدة كما حطم الرقم الرابع فى تمارين الضغط الاسبايدر دفع مفصل الرجل تحمل عبوة 40 رطلاً في دقيقة واحدة (للذكور) و الرقم القياسي الحالي هو 51 عدة والرقم الخامس فى تمارين الضغط في دقيقة واحدة تحمل علبة وزن 40 رطلاً (للذكور) و الرقم القياسي الحالي هو 82 عدة والرقم السادس فى تمارين الضغط (رجل مرفوعة تحمل عبوة 20 رطلاً) في دقيقة واحدة و الرقم القياسي الحالي هو 76 عدة .

وعن الرقم السابع يقول إبراهيم أنه كان فى تمارين الضغط (ساق مرفوعة تحمل عبوة 80 رطلاً) في دقيقة واحدة و الرقم القياسي الحالي هو 50 عدة والرقم الثامن فى تمرين الضغط الترادفي الأكثر تواليًا (ذكور) و الرقم القياسي الحالي هو 33 عدة والرقم التاسع معظم تمرينات الضغط الترادفي على مفاصل الاصابع في دقيقة واحدة (ذكور) و الرقم القياسي الحالي هو 37 عدة والرقم العاشر معظم تمرينات الضغط (رِجل واحدة مرفوعة وتحمل عبوة 60 رطلاً) في دقيقة واحدة ، العدد الإجمالي الرقم القياسي الحالي 66 عدة والرقم الحادى عشر فى تمرينات الضغط على مفاصل الاصابع (رِجل واحدة مرفوعة وتحمل عبوة 100 رطلاً) في دقيقة واحدة و العدد الإجمالي الرقم القياسي الحالي 49 عدة .

واضاف إبراهيم أنه كسر الرقم الثانى عشر فى تمارين الضغط (على زراع واحدة والاخرى على كامل استقامتها على ارتفاع 30 سم) في دقيقة واحدة و العدد الإجمالي الرقم القياسي الحالي هو 70 عدة ، والرقم الثالث عشر فى تمارين الضغط (رجل مرفوعة تحمل عبوة 80 رطلاً) في دقيقة واحدة و الرقم القياسي الحالي هو 50 عدة كما حطم الرقم الرابع عشر فى تمارين الضغط الاسبايدر دفع مفصل الرجل تحمل عبوة 60 رطلاً في دقيقة واحدة (للذكور) و الرقم القياسي الحالي هو 45 عدة .

واكد إبراهيم أنه كسر الرقم الخامس عشر فى تمارين الضغط (رجل مرفوعة تحمل عبوة 60 رطلاً) في خلال 30 ثانية و الرقم القياسي الحالي هو 46 عدة كما حطم الرقم السادس عشر فى تمارين الضغط (رجل مرفوعة تحمل عبوة 40 رطلاً) في خلال 30 ثانية و الرقم القياسي الحالي هو 50 عدة والرقم السابع عشر فى تمارين الضغط الاسبايدر دفع مفصل الرجل تحمل عبوة 40 رطلاً في خلال 30 ثانية (للذكور) و الرقم القياسي الحالي هو. 35 عدة والرقم الثامن عشر فى تمارين الضغط في دقيقة واحدة تحمل عبوة 60 رطلاً و الرقم القياسي الحالي هو 68 عدة .

وافاد إبراهيم أنه كسر الرقم التاسع عشر ضغط على مفاصل اليد وقدم واحدة دقيقه واحدة وإجمالى العدات 107 متفوق على اللاعب الامريكى بفارق 27 عدة الرقم السابق 80 والرقم العشرين فى تمرين ضغط على كف اليد وقدم واحدة مع حمل وزن 40 رطل خلال دقيقه واحدة إجمالى العدات 84 عدة متفوق على اللاعب الاماراتى والسورى بفارق عشر عدات والرقم الواحد والعشرين فى تمرين ضغط على مفاصل اليد المغلقه بوزن 80 رطل خلال ثلاثة دقائق اجمالى العدات 98 عدة .



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(4)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(5)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(6)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(7)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(8)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(10)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(20)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(21)



محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(23)



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محمد-إبراهيم-يحقق-22-رقما-قياسيا-بموسوعة-جينيس-في-تمارين-اللياقة-البدنية--(36)