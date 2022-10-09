محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء الكباري وإنشاء محاور وطرق جديدة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية فى توسعة الطرق ورصفها، وأعمال إنشاء محاور جديدة غرب وشرق العاصمة، بحضور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور.

وتفقد محافظ كفر الشيخ طريق الصوالحة الجارى توسعته ورصفه، ليكون اتجاها واحداً من المتجهين من مدينة كفر الشيخ إلى المحلة الكبرى ومراكز بيلا والحامول وبلطيم وقرى كفر الشيخ، كما تفقد الأعمال الجارية فى إنشاء كوبرى المرور وكبرى محور الـ 47، للقضاء على الزحام والتكدس المرورى الذى يشهده موقف كفر الشيخ العمومى.

كما تفقد الأعمال الجارية بشارع الزهيرى الممتد من حى القنطرة حتى رافد الطريق الدولى الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، وانشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، كما تفقد المحور الجديد الممتد من كفر عسكر حتى طريق ابو عمر، ليربط بين رافد الطريق الدولى برافد طريق كفر الشيخ طنطا.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ أعمال توسعة امتداد شارع صبرى القاضى المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد الطريق محلة موسى سخا، بعرض 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبرى العلوى الجديد، والذى يخدم المنطقة اللوجستية، كما تفقد الطريق الجديد الجارى انشاؤه، والذى يصل بين الاسكان الجديد خلف الجامعة لرافد الطريق الدولى "كفر الشيخ طنطا"، ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لإنشاء مشروعات خدمية جديدة.

كما تفقد الأعمال الجارية بطريق أبو عمر وانشاء حارات تهدئة قبل وبعده، للرابط بين رافدى الطريق " طنطا المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث، كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الطريق المتجه من طريق أبو عمر لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، الذى سيشهد إنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبدالله، لتكون متنفسا جديدا للأهالى، لتليق بأهالى المحافظة، كما تفقد أعمال الرصف التى بدأت بشارع الـ 47 وأعمال التجميل بـ 4 ميادين، سيدى طلحه، وسعد زغلول، وميدان الـ 47، وميدان الإنشاء والتعمير.



الرصف في شارع الزهيري



انشاء محاور وطرق جديدة



انشاء ميادين جديدة



جاانب من جولة المحافظ_1



جانب من اعمال الرصف



جانب من الاعمال الجارية



جانب من انشاء الميادين



جانب من جولة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتفقد انشاء طرق ومحاور جديدة



محور سعد زغلول



الرصف في شارع الزهيري



انشاء محاور وطرق جديدة



انشاء ميادين جديدة



جاانب من جولة المحافظ_1



جانب من اعمال الرصف



جانب من الاعمال الجارية



جانب من انشاء الميادين



جانب من جولة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتفقد انشاء طرق ومحاور جديدة