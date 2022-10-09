محافظ دمياط توافق على النزول بسن القبول لأولى ابتدائي حتى مواليد 30 نوفمبر 2016

دمياط معتز الشربيني

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2022/2023 حتى 30 نوفمبر 2016 بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول ، وذلك تلبيةً مطالب أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالتعليم الالزامى ونظراً لوجود عدد من الأماكن الشاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الادارات التعليمية.

وأكد على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم أن الإدارات التعليمية تتلقى الملفات ليتم تنسيقها على المدارس الشاغرة التابعة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم الترتيب بشكل تنازلى حسب السن، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعى والأسرى.