محافظ دمياط تعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

دمياط - فريق المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022- 2023 وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتضمن الاجتماع مناقشة آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة، كما تمت مناقشة آليات استكمال الاعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة ، وتنفيذ مشروعات بقطاعات مختلفة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الاساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق .