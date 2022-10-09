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محافظ دمياط ترأس اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:53 م
محافظ دمياط ترأس اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربيني

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ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الإدارات الهندسية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
 
وأشارت محافظ دمياط، فى مستهل الاجتماع إلى المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية،  وذلك لرصد اى مخالفات للبناء او تعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معها ،كما وجهت تعليمات مشددة إلى الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة اى متغيرات يتم رصدها و سرعة التعامل مع أى مخالفة.
 
وأكدت محافظ دمياط، على تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص، لافتة إلى أنه يتم متابعة  آخر المستجدات بشكل مستمر، كما شددت أنه لن يتم السماح بتلك الظاهرة مرة أخرى، وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن منظومة المتغيرات المكانية تم دعمها بكافة الامكانات علاوة على تدريب العاملين على آلية التعامل مع المنظومة لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

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