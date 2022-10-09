اليوم السابع
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محافظ دمياط تتسلم سيارتين جديدتين لدعم إدارة المرور ضمن الخطة الاستثمارية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:14 م
محافظ دمياط تتسلم سيارتين جديدتين لدعم إدارة المرور ضمن الخطة الاستثمارية سيارتين جديدتين لدعم إدارة المرور بدمياط
دمياط - معتز الشربيني

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شهدت الدكتورة، منال عوض، محافظ دمياط، استلام سيارتين جديدتين "دوبل كابينة "ماركة "ميتسوبيشي"، تم شراؤهما ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، لدعم إدارة المرور بالمحافظة.
 
حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة والعقيد حاتم طه مدير إدارة مرور دمياط و مديرى ادارتى المركبات والمشتريات بديوان عام المحافظة، هذا وقد اطلعت " المحافظ " على الامكانات الخاصة بالسيارتين المزودتين بكافة الانظمة المرورية "السرينة، الهورن، الفلاشر" لتصبحا إضافة جديدة للإدارة، وذلك بما يساهم فى دعم خطة المرور و متابعة المنظومة الخاصة بها بالمناطق المختلفة وتحقيق السيولة المرورية.
 
وأكدت "محافظ دمياط " على ضرورة تكثيف الدوريات المرورية خاصة فى أوقات الذروة للحد من التكدسات المرورية وتحقيق الانضباط بالشوارع.
 
 
 

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