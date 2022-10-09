محافظ بورسعيد يستقبل وزير المالية لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بالجامعة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارة وزير المالية لبورسعيد لحضور مناقشة دكتوراه بجامعة بورسعيد، وقام أيضا بمتابعة عدد من المشروعات الجارية بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير المالية لمحافظة بورسعيد، مشيداً بالتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة المالية، في تنفيذ كبرى المشروعات القومية والتي كان على رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة التحول الرقمي الجديد، موجها الشكر للدكتور وزير المالية على متابعته المستمرة لمشروعات التعاون في محافظة بورسعيد وتقديم كافة أوجه الدعم.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال إقامة كبرى المشروعات القومية، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتعاون المثمر الذي يكلل دائما بالنجاح نحو مزيد من التنمية على أرض بورسعيد.

وشهد الدكتور محمد معيط، واللواء عادل الغضبان، فعاليات مناقشة رسالة دكتوراة "تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق"، بمقر كلية تجارة جامعة بورسعيد، وبحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد وعدد من الأساتذة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لوزير المالية لحرصه على المشاركة في فعاليات تلك المناقشة البحثية المتميزة على أرض بورسعيد، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أشاد وزير المالية بالبحث العلمي، والذي يساهم في اثراء الحياة العملية والعلمية، مشيدًا بجامعة بورسعيد، ودورها العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.