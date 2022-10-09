محافظ بني سويف يستعرض نماذج 6 مشروعات مشاركة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن أهداف ومحاور المشروعات التى قدمتها المحافظة، تتوافق مع إستراتيجية المبادرة ووضعها لحلول واقعية للتحديات التى تواجهها المحافظة، مشيراً إلى أن تلك المشروعات المختارة قد تضمنت مراعاة محموعة من الأبعاد والمعايير والعوامل منها: إمكانية تنفيذها على الطبيعة، وذات مردود بيئي واجتماعي على المواطنين، من خلال توافر المكونين الأخضر والذكى خاصة المشروعات التى تستهدف تخفيف الانبعاثات والاحتباس الحرارى وآلية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، الحفاظ على التنوع البيولوجي.

بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار، وتوفير مصادر جديدة للطاقة، وتبنى مشروعات قائمة على التكنولوجيا الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الذكية ،قابلية المشروع لتكرار، كيفية تأثيره على المجتمع بشكل مباشر ويساهم فى حل المعضلة البيئية او الاقتصادية أو الاجتماعية وارتباطه بعدد كبير من الأولويات الوطنية"، مشيرًا إلى توجيهاته بتبني مقترح لدعم باقي المشروعات التي لم يتم اختيارها،لتكون مستعدة للمشاركة في المراحل القادمة من المبادرة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف، في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بفندق هلنان أوبرج الفيوم،بحضورالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، السفير هشـام بـدر المنسق العام للمبادرة،الدكتور محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية، نهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية ببني سويف، وليد صالح، عضو اللجنة التنفيذية ومقرر لحتة متغيرات المناخ ببني سويف ومسؤولى وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

حيث استعرض محافظ بني سويف محاور المشروعات الذى قدمته المحافظة، وشملت مشروع العيادة الزراعية الذكية، مقدمة من مركز البحوث الزراعية على منصة المزارع المصري الالكترونية للمستقبل ،ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير هادفة للربح"، بجانب مشروع campat - sustainable global camps ،الذي قدمته مؤسسةالحلول البيئية المستدامة، ضمن فئة "المشروعات الكبيرة"، بجانب مشروع تصنيع طاقة بديلة من مخلفات تقليم الأشجار المصرية ضمن فئة " المشروعات المتوسطة"، ومشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة ببا، ضمن فئة"حياة كريمة"، ومشروع "احتجاز الكربون بواسطة الطحالب الدقيقة المعدله وراثيا لإنتاج الوقود الحيوي، من فئة "الشركات الناشئة"، ومشروع للزراعة المائية بدون تربة لتوفير المياه وعدم وجود مخفلفات تضر البيئة، ضمن فئة "المشروعات التنموية المتعلقة المتعلقة بالمراة وتغير المناخ والاستدامة.

حيث وجه المحافظ الشكر الى ممثلى وزارت التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة و منسقى المحافظة وممثلى جهاز شئون البيئة والمجتمع المدنى لما قدموه من جهود كبيرة لتقييم المشروعات التى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

ومن جانبهما تحدثا محافظًا الفيوم والمنيا عن المشروعات الفائزة عن المحافظتين وما تحققه من حلول واقعية للتحديات المطروحة حاليا للحفاظ على البيئة، كما أشارا إلى الأهمية البالغة التى تمثلها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث شهر المؤتمر استعراض أبرز المشروعات الفائزة عن محافظتى الفيوم والمنيا، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة عن المحافظات الثلاث وتكريم الفائزين بإهدائهم شهادة تقدير ودرع المبادرة.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية (2)