محافظ بني سويف: مبادرة المشروعات الخضراء تتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد ، للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بفندق هلنان أوبرج الفيوم،بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، السفير هشـام بـدر المنسق العام للمبادرة،الدكتور محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية، ومسؤولى وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.
وأضاف محافظ بني سويف، أن الدولة المصرية قامت، في هذا الإطار، بتبني فكرة تحسين المناخ والعمل علي إقامة مؤتمرا عالميا ، وذلك بالتوازي مع إقامة العديد من المشروعات للتحول الأخضر في البلاد في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والذي جسد بشكل عملي،أن مصر رائدة المناخ البيئي في العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المشروعات والمبادرات الأولى من نوعها.
وأطلقت مصر في مايو 2022، الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، للتصدي بفعالية لتداعيات للتغيرات المناخية، واستطاعت مصر(سابقا) استضافة العديد من المؤتمرات على هذا القدر من الأهمية،حيث نالت مصر "حينها" إشادة جميع الدول، ،وذلك عزّز من قدرات واستحقاق الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر العالمي COP 27، بمدينة شرم الشيخ،المدينة التي تتحول إلى مدينة ذكية وخضراء، مما يجعلها واجهة مشرفة لعقد مثل هذا المؤتمر.
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