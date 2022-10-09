اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يعلن بدء الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:00 ص
محافظ الوادى الجديد يعلن بدء الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدء الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022م، فى تمام السابعة والنصف صباحًا، بمقر المدرسة الجديد بجوار المدرسة الفنية للبنات بالخارجة.

 

وأكّد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضرورة الالتزام بالزي المدرسي كالآتي: (كاب أبيض سادة - تيشيرت أبيض سادة - شروال كحلي) وذلك لحين الانتهاء من تصنيع الزي الخاص بالمدرسة.

 

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإلحاقًا لإعلان نتيجة المقبولين بالمدرسة للتكنولوجيا التطبيقية سيتم مراجعة أسماء المقبولين بمدارس التمريض بالمحافظة مع وزارة الصحة، وفي حالة قبول أي طالب بالمدرسة سبق له القبول بمدارس التمريض سيتم أخذ طالب جديد من قائمة الاحتياطي بالمدرسة التكنولوجية، حرصًا على إتاحة فرصة متكافئة أمام الجميع.

 

 


محافظ الوادى الجديد

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

الوادي الجديد



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