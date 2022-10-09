محافظ الفيوم: مبادرة المشروعات الخضراء تعكس جهود الدولة تجاه التغيرات المناخية

الفيوم - رباب الجالي

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل إجراءً نوعياً وغير تقليدي تنفذه الحكومة، تزامناً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والتي تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي برؤية مصر 2030، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.

وكان شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات اقليم شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا، والذي عقد اليوم الأحد بأحد الفنادق السياحية على ساحل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

كما أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة لاجتماع ممثلي المحافظات الثلاث على أرض المحافظة، لمناقشة مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أغسطس الماضي، مشيدًا بجدية مقدمي المشروعات، وتنوعها، لافتاً إلى أن الفيوم زاخرة بالعديد من الموارد والكفاءات التي من شأنها الارتقاء بكافة القطاعات التنموية على أرض المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، الشكر لجميع الزملاء باللجان التنفيذية لوزارتي التخطيط والتنمية المحلية، على الجهد المبذول منذ إطلاق المبادرة، والدعم الكامل للجان التنفيذية بالمحافظات التي قامت بمجهود غير عادي بدءاً بمرحلة التدريب وحضور الورش التدريبية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار المبادرة، وانتهاء بتقييم المشروعات التي تقدمت على المنصة الخاصة بالمبادرة، واستبعاد من لم يستوف شروط ومعايير الترشح وتقييم باقي المشروعات واختيار المشروع الفائز بكل فئة من الفئات الست للمبادرة.

وقدم محافظ الفيوم، التهنئة للمشروعات الفائزة، مؤكداً أن تلك المشروعات ستوفر حلولاً مصيرية للمشكلات وقضايا المناخ، مطالباً من لم يحالفهم التوفيق بالمشاركة خلال السنوات القادمة.

وقال "الأنصاري"، "إن النجاح الذي حققته المحافظات في المبادرة حتى الآن والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات؛ يعكس مدى الوعي بأهمية المبادرة وما تقدمه في إطار جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ".