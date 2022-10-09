محافظ الشرقية: تعطيل الدراسة اليوم بمدرسة الديدامون كإجراء احترازى.. ويؤكد سلامة مياه الشرب

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر، بمدرسة خاصة للتعليم الأساسى ( رياض أطفال _ إبتدئى _ إعدادي) بقرية الديدامون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين وجميع العاملين بالمدرسة، بعد حادث تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بالديدامون.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم لأى اختناقات نتيجة تسريب غاز الكلور وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتأكد من صلاحية الجو والهواء المحيط وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتعارف عليها، وكذلك تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تسريب لغاز الكلور بمحطة مياه الشرب بالديدامون بمركز فاقوس نتج عنه عدة حالات اختناق دون الإبلاغ عن أى حالات وفاة، وعلى الفور تم انتقال الأجهزة المعنية لموقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على التسريب ومعالجته للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاحية مياه الشرب في جميع محطات المياه على مستوى المحافظة وتحديدا قرية الديدامون، فضلا عن خروج جميع حالات الإصابة بعد تلقى العلاج بمستشفى فاقوس المركزي.