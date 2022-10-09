محافظ الدقهلية يوجه بمعاينة العقارات المشكلة لخطورة داهمة ومراجعة أعمدة الإنارة

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة استعدادات المحافظة لمواجهة موسم السيول والأمطار، جاء ذلك بحضور مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء .

ووجه "المحافظ" رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحات الرسمية وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الكارثة، كما وجه بسرعة معاينة كافة العقارات التي تشكل خطوره داهمة الصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والإجراءات القانونية في حالة الخطورة الداهمة أو الإخلاء الفوري في حالة التهديد بالانهيار .

كما وجه "مختار" بضرورة معاينة كافة قنوات صرف المياه وتطهير البلاعات والتأكد من جاهزيتها وسلامتها وإنجاز كافة التصليحات وأعمال الصيانة وتعويض أغطية البالوعات المفقودة وتحديد أماكن الرصف المنخفضه واماكن تجمع المياه وسرعة ترميمها وصيانتها، والعمل علي استمرار عمل المرافق الحيوية والخدمية واستعدادها للطوارئ بصفة دائمة مع توفير خطط وبرامج بديلة لتنفيذها وقت الحاجة .

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لكافة سيارات وكسح المياه بالوحدات المحلية وترميم الطرق ورد الشىء لأصله، بالإضافة إلي مراجعة الإعلانات بالشوارع والتأكد من عدم وقوعها وعدم إعاقة حركة المواطنين ، وتهذيب الأشجار علي الطرق العامه حفاظاً على أرواح المواطنين، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز ومدينة وحي وربطهم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

كما وجه "مختار" شركة الكهرباء بمراجعة كافة اعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة في حالة إنقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية .

وكلف " المحافظ " شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل فرق طوارئ لمواجهة أي صعوبات في تصريف مياه الأمطار والسيول مجهزة بكافة المعدات اللازمة ، وسرعة الانتهاء الانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة لجميع وحدات روافع الصرف الصحي ، والانتهاء من جميع أعمال الصيانه اللازمة لسيارات الكسح ( النافورى و الفاكيوم والكباش ) وتوفير مولدات كهرباء لكافة محطات المياه والصرف الصحى لضمان تأدية الخدمة بشكل مستمر .

كما كلف " مختار " وكيل وزارة الري بالتأكد من أن جميع القناطر والحجوزات على جميع المجارى المائية تعمل بكفاءة ، والتأكد من أن جميع محطات الرفع العملاقة بنهاية المصارف الرئيسية تعمل بكفاءة وعمل الصيانة اللازمة لجميع الترع والمصارف الرئيسية والفرعية .

كما وجه " المحافظ " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة الشباب والرياضة

بتحديد أماكن الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيزها بالأسرة ودورات المياه وصالات الطعام وتوفير الخيام والبطاطين اللازمة للمعسكرات في حالة الضرورة إلي ذلك .

كما وجه " مختار " لوكيل وزارة الصحه بالاستعداد الكامل لجميع المستشفيات وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة من خلال توفير أسرة لإستقبال حالات الطوارئ ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتمركز سيارات الإسعاف بالأماكن القريبة من الأزمة ، والتأكد من توافر فصائل الدم بالنسب المطلوبة.

وأيضاً وجه " المحافظ " وكيل وزارة التموين بتوفير كافة السلع الغذائية اللازمة والتأكد من استمرار عمل المخابز وتوفير طاقه بديله في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وفي ذات السياق وجه "مختار" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتطبيق نموذج محاكاه علي الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو امطار والتأكد من عمل كافة البلوعات وعزل أعمدة الكهرباء .

وأشار "المحافظ " إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا باول خلال موسم الأمطار.

وكلف "مختار" الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل إتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الاجهزة .