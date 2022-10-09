محافظ الدقهلية يناقش الموقف التنفيذى لحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة بنطاق المحافظة، فى إطار مشروع حوكمة أصول الدولة والذى يتضمن (منظومة حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة - منظومة حصر أصول الدولة - منظومة حصر الأراضى الفضاء والعقارات غير مكتملة البناء "ملكية خاصة".

ووجه الشكر للدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة على دعمه الكامل وجهوده المبذولة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظة وتسجيلها على المنظومة.

ووجه "المحافظ" بالاستغلال الأمثل لكافة الأراضى الفضاء غير المستغلة فى مشروعات قومية واستثمارية متنوعه تدر دخلاً للدولة ووضع تصور لهذه المشروعات طبقاً للاحتياج الفعلى لكل مركز ومدينة لهذه المشروعات.

وأكد "مختار" على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين املاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول.

وأشار "المحافظ" إلى أننا نعمل جميعاً فى الجهاز التنفيذى للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية الصحة والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها.