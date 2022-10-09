محافظ الدقهلية يحيل 85 من العاملين المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن للتحقيق

الدقهلية فريق المحافظات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 85 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق وبينهم مسئولي وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة اثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز منية النصر ونبروه والمنصورة حي شرق المنصورة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 74 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بكل من ميت تمامة والبجلات والنزل ومستشفي منية النصر المركزي بمركز ومدينة منية النصر، والوحدة الصحية بقرية نشا مركز نبروه، وكذا عدد 8 من العاملين بمركز شباب سندوب مركز المنصورة وعدد 3 من العاملين بالادارة البيطرية بمركز منية النصر.. هذا وقد شمل التقرير احالة مسئولي مركز شباب تيره بمركز نبروه ونادي جديلة بنطاق حي شرق المنصورة والوحدة البيطرية بمنية النصر حيث وجدت هذه الوحدات الخدمية مغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية واثناء مرور حملات التفتيش.

ووجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطري لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.