محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى 

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق لمتابعة الوضع الصحي للمرضى والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى بأقسام العناية المركزة والمبتسرين والغسيل الكلوي تأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور، والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أيمن منصور مدير عام التأمين الصحى لمنطقة وسط الصعيد، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وعدد من قيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط، ومرافقوه جولتهم بتفقد سير العمل بقسم الحضانات، والمبتسرين بالمستشفى، وتابع سير العمل مشيدًا بالخدمات التي يقدمها القسم للأطفال حديثي الولادة، كما تفقد سير العمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى واطمأن على انتظام العمل، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وأنهى جولته بالمستشفى بتفد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والتي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي، ويتردد عليها 85 مريضا شهريًا لإجراء جلسات الغسيل الكلوى واطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالوحدة .

واستمع المحافظ ، إلى شرح حول امكانيات الوحدة ،ومدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ووحدة المياه بالقسم موجهًا الشكر لجميع العاملين بالوحدة على اهتمامهم بالمرضى ،ورضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل فضلًا عن التأكيد على الاستمرار في حسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على الوحدة.

وأكد محافظ أسيوط ، خلال الجولة على متابعته المستمرة، والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات ،والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى فضلًا عن توفر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية ، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمة الصحية .

وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بمدير التأمين الصحى لمنطقة وسط الصعيد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبعض قيادات التأمين الصحى ومدير مستشفى المبرة وطالبهم بضرورة توفير كافة الأدوية حسب احتياجات مستشفيات التأمين الصحي وتحقيق الانضباط الإدارى بها وإعداد تقرير شهري عن الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصات وتكثيف الرقابة والمرور للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية ،وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة



مستشفى المبرة للتأمين الصحى



مستشفى المبرة



محافظ أسيوط



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى