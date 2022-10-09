محافظ أسوان: افتتاح 4 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية فى العلاقى ضمن 27 مصنعا

أسوان – عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالمستثمرين ورجال الأعمال والغرفة التجارية بالمحافظة، اليوم، الأحد، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بالإضافة إلى قيادات المحافظة والهيئة.

يأتى ذلك من أجل السعى المتواصل والتنسيق المستمر بين محافظة أسوان والجهات المعنية لفتح آفاق جديدة من الاستثمار، وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، بجانب مواجهة التحديات وتحقيق القيمة المضافة من الصناعات المختلفة.

أكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة حريصة على دعم المستثمرين والقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن ذلك يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية وتحقيق المستهدف من جذب فرص الاستثمار فى ظل مناخ يهيئ المجال أمام إطلاق العديد من المشروعات فى مختلف المجالات، وخاصة الصناعية.

وأشاد المحافظ، بالدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية فى دعم جهود المحافظة لتجاوز أى معوقات من خلال روح جديدة تشجع على الاستثمار، والتى تجسدت اليوم فى افتتاح 4 مصانع بالمنطقة الصناعية فى العلاقى من ضمن 27 مصنع تم تشغيلهم بعد انتهاء ترفيقهم من إجمالي 34 مصنع مستهدف إفتتاحهم خلال المرحلة الحالية فى مختلف الأنشطة الصناعية والحرفية بحجم استثمارات 150 مليون جنيه توفر الملايين من فرص العمل.

ومن جانبه أكد محمد عبد الكريم، أنه سيتم إعطاء الأولوية لتلبية مطالب المستثمرين بأسوان، حيث تسعى الهيئة بكل جدية لوضع حلول جذرية ومنها دعم شبكات المرافق العامة من شبكات مياه شرب والكهرباء وغيرها للإسراع بتشغيل المصانع الجاهزة حيث تم وضع إستراتيجية لتحقيق ذلك من خلال مركز تحديث الصناعة لمساعدة الشركات وخلق القدرة التنافسية لها.

وأوضح، بأننا نعمل على مساندة أصحاب المصانع، وهناك فرص استثمارية من خلال إعطاء أفكار ودراسات جدوى جاهزة بهدف العمل على نمو الصناعة ضمن المحاور الرئيسية للاقتصاد المصرى وهى المحرك الأساسى للاقتصاد، وهناك شراكة مع 4 دول عربية حيث تم الإعلان عن 12 مشروع باستثمارات وصلت إلى 3.6 مليار دولار، ونسعى لضخ استثمارات فى الصعيد ومنها أسوان تصل إلى 6.4 مليار دولار فى ظل خطة ورؤية متكاملة لتحقيق ذلك على أرض الواقع.



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جانب من اللقاء