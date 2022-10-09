اليوم السابع
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محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة مخالفات البناء بحى العجوزة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:36 م
محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة مخالفات البناء بحى العجوزة رفع الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة، حملات مكبرة لإزالة حالات البناء المخالفة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة جمالون حديد بالمسافة الجانبية وأعلى عقار 29 شارع غزة - المهندسين، وإزالة بالمسافة الجانبية بالعقار 23 شارع الحجاز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة اللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة.

وفى ذات السياق، شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية وأطفيح ومنشأة القناطر، بإجمالي 170 حالة تعد، بمساحة 27500م2، وذلك ضمن الموجه 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وشهد مركز ومدينة البدرشين، إزالة 146 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ولاية الصرف، وذلك على مدار أربعة أيام بقرى دهشور ونزلة الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق، بإجمالى مساحة 5697م2، كما شملت الجهود إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضى الزراعية بمركز ومدينة أطفيح بمساحة 600م2 عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة وقد تمت الإزالة بالكامل.

 
 

 


ازالة التعديات

التعديات

الاشغالات

ازالة الاشغالات

البناء المخالف

العجوزة

الجيزة



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