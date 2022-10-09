ما هي الأنواع الشائعة من أورام الثدي الحميدة؟

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الأسباب المحتملة لأورام الثدي غير السرطانية (الحميدة)، و من أكثر الأسباب شيوعًا لكتل ​​الثدي الفردية الحميدة الخراجات والأورام الغدية الليفية بالإضافة إلى ذلك ، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineيمكن أن تظهر العديد من الحالات الأخرى على شكل كتل ، مثل تنخر الدهون والتضيق المصلب يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك فقط تشخيص تورم الثدي.

ومن هذه الأنواع



-خراج الثدى

خراج الثدي هو جيب من القيح يسبب التهاب وتورم مؤلم في الثدي تشمل الأعراض الأخرى الحمى والتعب.

تكيسات

هو كيس مملوء بسائل يتطور في أنسجة الثدي، تحدث غالبًا عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و 50 عامًا وهي شائعة عند من يقتربون من سن اليأس، و غالبًا ما تتضخم الأكياس وتصبح مؤلمة قبل الدورة الشهرية مباشرةً قد يبدو أنها تظهر بين عشية وضحاها. نادرًا ما تكون الأكياس سرطانية (خبيثة) وقد تكون ناجمة عن انسداد غدد الثدي.

يمكن أن تشعر الأكياس بأنها ناعمة أو صلبة، و عندما تكون الأكياس قريبة من سطح الثدي ، يمكن أن تشعر وكأنها نفطة كبيرة ، ناعمة من الخارج ، لكنها مليئة بالسوائل من الداخل. عندما تكون في أعماق أنسجة الثدي ، ستشعر الأكياس بأنها كتل صلبة لأنها مغطاة بالأنسجة.

كيف يتم تشخيص التكيسات وعلاجها؟

قد يجد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك كيسًا أثناء الفحص البدني، وقد يؤكد أو تؤكد التشخيص من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية، و قد يكون لديك أيضًا شفط بإبرة رفيعة، و يتضمن ذلك توجيه إبرة دقيقة جدًا في الكيس وسحب السائل منه (الشفط).

هذا أيضا بمثابة علاج لهذه الحالة بمجرد شفط السائل ، ينهار الكيس ويختفي ولكن ، يمكن أن تظهر الأكياس مرة أخرى في وقت لاحق ، وفي هذه الحالة يتم تجفيفها مرة أخرى نادرا ما تكون الأكياس سرطانية (خبيثة).

-الورم الغدى الليفى



الأورام الغدية الليفية عبارة عن كتل صلبة وناعمة وثابتة وغير سرطانية (حميدة) توجد بشكل شائع عند النساء في العشرينات والثلاثينيات من العمر، وإنها أكثر الكتل الحميدة شيوعًا عند النساء ويمكن أن تحدث في أي عمر. يتم رؤيتهم بشكل متزايد في النساء بعد سن اليأس اللائي يتناولن العلاج بالهرمونات.

يشعر الورم غير المؤلم بأنه مطاطي ويتحرك بحرية قد تجد واحدة بنفسك تختلف الأورام الغدية الليفية في الحجم ويمكن أن تنمو في أي مكان في أنسجة الثدي.

كيف يتم تشخيص الأورام الغدية الليفية وعلاجها؟



قد يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتشخيص هذا النوع من الورم ببساطة عن طريق الشعور به ولكن ، سيرغب هو أو هي في تأكيد التشخيص من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية وشفط الإبرة الدقيقة في بعض الأحيان ، لا تتم إزالة الورم الغدي الليفي عند النساء الشابات ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه الأورام تتضخم أحيانًا مع الحمل والرضاعة الطبيعية ، فقد يقترح مزودك إزالتها جراحيًا.

في حين أن معظم الأورام الغدية الليفية لا تؤدي إلى الإصابة بالسرطان ، إلا أن هناك نوعًا من الأورام الغدية الليفية التي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ، خاصة عند النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

-النخر الدهني

النخر الدهني هو حالة تتكون فيها كتل غير مؤلمة ومستديرة وثابتة بسبب الأنسجة الدهنية التالفة والمتفككة في أنسجة الثدي، و غالبًا ما يحدث النخر الدهني عند النساء ذوات الأثداء الكبيرة جدًا أو المصابات بكدمة أو ضربة في الثدي، و قد تكون هذه الحالة أيضًا نتيجة استئصال الكتلة الورمية والإشعاع من كتلة سرطانية سابقة. في بعض الحالات ، سيراقب مقدمو الرعاية الصحية الورم خلال عدة دورات شهرية، و قد يرغب هو أو هي في إجراء تصوير الثدي بالأشعة قبل أن يقرر إزالته هذه الكتل ليست سرطانية ولا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.