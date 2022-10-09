ما هى أسباب تشقق الثمار فى البرتقال؟

كتبت ــ أسماء نصار

نظراً لسيادة صيف "حار" زيادة عن "المعتاد" وأن الخريف يتميز بزيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية ليصل لأكثر من 15 درجة مئوية وبداية زيادة نقطة الندي يعني زيادة الرطوبة الحرة علي سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية حيث يتعدى عدد ساعات "ابتلال" الورقة لأكثر من 3-4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية "النسبية" لأكثر من 90% لمدة تزيد عن 5 ساعات/يوم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسباب تشقق الثمار فى البرتقال

1- تتشقق القشرة لأن الماء والسكريات النباتية تنتقلان إلى الثمرة بسرعة كبيرة لإنتاج القشرة الكافية لعقد المواد.

2- تسبب السوائل الزائدة انفجار الجلد.

3- الأشجار الصغيرة معرضة أكثر لظاهرة التشقق لأنها لا تملك منطقة جذور واسعة بما يكفي لتجميع وامتصاص الرطوبة.

4- تحدث معظم حالات التشقق في الفترة من آواخر يوليو إلى نوفمبر.

5- تبدأ قشر الثمرة في التصدع وقد يبدأ فى مراحل مبكرة عقب العقد وبداية زيادة حجم الثمرة على الرغم من أن معظم التشقق يحدث في نهاية الموسم ، إلا أنه يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من شهر يوليو.

6- الأشجار التي تحمل أكبر حمولة من الثمار هي الأكثر تضرراً.

7- يرجع أسباب التشقق لكثير من العوامل في المقام الأول هو خلل ناتج عن العناية بالأشجار من بداية الموسم ، وكذلك تقلبات درجة الحرارة والرطوبة.

8- خلال فصل الخريف تبدأ ثمار البرتقال بالتلون التدريجي وبالتالي تكون عرضة للعديد من الإصابات الحشرية والأمراض الفسيولوجية مثل تشقق الثمار.

9- تتعدد أسباب حدوثه منها أن حجم السرة الكبير والفجوات التى تتسع مع النضج فتحدث شقا جانبيا سرعان ما يتمدد مع امتلاء الثمار ومنها الإصابة الحشرية أو الفطرية فى منطقة السرة تضعف أحد جوانب الثمرة وعند الامتلاء يزداد الشق ويتسع ومنها تأثير أشعة الشمس على أحد جوانب الثمرة فتفقد مرونتها ولا تستطيع أن تتمدد بما يتناسب مع امتلاء الثمرة، ويفيد في الإقلال من هذه الظاهرة الاهتمام بالرى وعدم التعطيش والاهتمام بالتسميد بالكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس وايضا التقليم غير المناسب للأشجار.

10- يساعد فى ظهور التشققات زيادة معدل النموات الخضرية التى تتنافس على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وتكون المنافسة لصالح الأوراق وعلى حساب الثمار .

11- السبب الأقوي للتشقق هو نتيجة تعطيش الأشجار ثم ريها بشكل غزير وخاصة في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية) والتي تحدث إرباكا في نظام ري البرتقال فيحدث تضخم مفاجئ للخلايا و بالتالي انفجارها او تمزقها وكذلك الإصابة ببعض الحشرات .

12- الحد من ظاهرة التشقق هو تنظيم فترات الري وتجنب التعطيش الشديد ثم الرى .

13- التسميد المتوازن بالمعدلات الملائمة وفى الوقت المناسب.

14- نقص عنصر الكالسيوم بالتحديد مما يزيد من قلة صلابة قشرة الثمار وتعرضها للتشقق بسهولة.

15- عدم التوازن الغذائى ونقص عنصر البوتاسيوم وزيادة التسميد الآزوتى عن اللازم.

16- رش الكالسيوم والبورون مع الأحماض الأمينية من بداية الأزهار بالإضافة إلى رش مركب فطرى مثل المانكوزيب بعد تساقط البتلات مباشرة.

17- كما ييفيد لمكافحة الفطريات التى تسبب تساقط ما قبل الجمع من أغسطس وحتى أكتوبر رش فوسفيت البوتاسيوم بمعدل 3-5 جم للتر.