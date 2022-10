مالك الشاحنة المنفجرة بجسر القرم: اسمى سمير والسائق قريبى.. فيديو

ظهر شاب أذربيجاني في فيديو اعترف فيه بأنه مالك الشاحنة التي انفجرت على جسر القرم صباح أمس السبت، اسمه سمير وعمره 25 سنة، وسارع ضباط إنفاذ القانون في روسيا إلى حيث يقيم بالجنوب الروسي، فلم يجدوه، وعلموا من والده بعد أن فتشوا منزله وصادروا منه جهاز كومبيوتر، أنه في الخارج ولا يدري أين تماما، فعادوا أدراجهم ومعهم الأب معتقلا للتحقيق.

Baza published a video with a man who identified himself as the owner of a truck that exploded on Crimean bridge. He stated that he had nothing to do with the explosion



The man introduced himself as Samir Yusubov. According to him, his uncle, works on a truck registered for him. pic.twitter.com/qvpZqCKo03