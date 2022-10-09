مالك الشاحنة المنفجرة بجسر القرم: اسمى سمير والسائق قريبى.. فيديو

وكالات

ظهر شاب أذربيجاني في فيديو اعترف فيه بأنه مالك الشاحنة التي انفجرت على جسر القرم صباح أمس السبت، اسمه سمير وعمره 25 سنة، وسارع ضباط إنفاذ القانون في روسيا إلى حيث يقيم بالجنوب الروسي، فلم يجدوه، وعلموا من والده بعد أن فتشوا منزله وصادروا منه جهاز كومبيوتر، أنه في الخارج ولا يدري أين تماما، فعادوا أدراجهم ومعهم الأب معتقلا للتحقيق.

Baza published a video with a man who identified himself as the owner of a truck that exploded on Crimean bridge. He stated that he had nothing to do with the explosion



The man introduced himself as Samir Yusubov. According to him, his uncle, works on a truck registered for him. pic.twitter.com/qvpZqCKo03 — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

وفي الفيديو الذي أرسله "يوسوبوف" إلى منصة Baza Telegran الناشطة إعلاميا بنشر الأخبار السريعة عبر "تلجرام" التواصلي، يقول سمير: "لا علاقة لي بما حدث في الجسر. الشاحنة مسجلة باسمي، لكن ابن عم أبي يعمل عليها وعمله هو نقل البضائع.

وتابع المحققون حركة الشاحنة منذ غادرت الجنوب الروسي في 22 سبتمبر الماضي، فوجدوا أنها مرت بعدد من المواقع في إقليم "كراسنودار" الى أن ظهرت يوم الجمعة الماضي في منطقة كانفسكي، ومنها توجهت إلى بولتافا، ثم إلى أرمافير، حيث بقيت 4 ساعات تقريبا، ثم ظهرت الساعة 11 مساء في قرية "سفيتلي بوت" بمنطقة تمريوك، وبعدها اختفت عن الأنظار مدة 6 ساعات متواصلة.

وفي الخامسة صباح أمس السبت ظهرت الشاحنة بقرية كان بإمكانها الوصول إليها بنصف ساعة "لكن الأمر استغرق منها 6 ساعات لتصل" وعند الساعة 5:52 صباحا، قادها سائقها إلى الجسر، وفيه دوّى الانفجار الساعة 6:05 تماما، فقتل 3 أشخاص، وانهارت بفعله سيارتان، واحترقت خزانات وقود في قطار كان مارا، وهي خسائر قدر "اتحاد شركات التأمين" أضرارها بنحو 500 مليون روبل، تعادل 8 ملايين دولار تقريبا، وهي لا شيء مقارنة بالخسارة الوجدانية والمعنوية على أعلى المستويات في روسيا