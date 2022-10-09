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ليلة القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من أقراص الكيف في الجيزة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:00 ص
ليلة القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من أقراص الكيف في الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم بالاتجار في المواد المخدرة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وتخزينها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازة عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم باعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصل عليها من عاطل، ويتولى التواصل مع زبائنه، وترويجها بينهم.

وذكر المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 

 


مواد مخدرة

أقراص مخدرة

امن الجيزة

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