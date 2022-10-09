لا توجد شبهة جنائية.. التصريح بدفن جثة مسن مات صعقا بالكهرباء فى الجيزة

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن مسن لقى مصرعه بصعق كهربائى في الواحات البحرية، وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بالوفاة، فيما أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع مسن، داخل مسكنه في الواحات البحرية، وتوصلت التحريات إلى إصابته بصعق كهربائى أسفر عن مصرعه في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، كما ناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مسكنه في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، إصابة مسن بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.