كل ما تريد معرفته عن أحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكة الحديد والمترو

تواصل القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، أعمال تدشين أحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو بخبرات إيطالية في أرض المعصرة بحلوان التابعة لشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية " سيجوارت" ، بتكلفة تصل لنحو 10 ملايين دولار ، لمواكبة التطور في الصناعة والتوسع الكبير الذى تشهده في مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة .
1 – تأسست الشركة عام 1931 لإنتاج فلنكات السكك الحديدية الخرسانية ومواسير خرسانية .
2 – تم رفع الطاقة الإنتاجية من 180 الف فلنكة ل 360 الف فلنكة سنويا بداية من 1 نوفمبر 2020 بتكلفة 15 مليون جنيه.
3 – في 30 نوفمبر 2021 تم التعاقد مع هيئة السكك الحديدية لتوريد 200 الف فلنكة خرسانية قطعة واحدة .
4 – تم توريد 50 الف فلنكة طبقا للمواصفات بمعدل 10 آلاف فلنكة شهريا .
5 – تم التعاقد مع شركة "بلان ايطالى" لتشدين مصنع حديث للفلنكات بطاقة إنتاجية 400 ألف فلنكة.
6- تبلغ تكلفة المعدات نحو 6.8 مليون يورو وتم شحنها وجار تركيبها .
7- تم اسناد انتاج 500 الف فلنكة سنويا للقطار السريع العلمين - العين السخنة .
تم تكليف مكتب أوروبى إيطالى لعمل تصميم الفلنكة الجديدة ، وتم اعتماد الفلنكة من قبل الاستشاري الألمانى.
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