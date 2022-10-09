كاراتيه كفر الشيخ يحصد المركز الثاني في اللقاء الختامي للمشروع القومي لرياضة المرأة

كفر الشيخ - فريق المحافظات

حصدت بطلات فريق كفر الشيخ للكاراتيه، في اللقاء الختامي للمشروع القومي لرياضة المرأة، المركز الثاني الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السادس من أكتوبر و انتهت فى التاسع من الشهر الجاري، مثل الفريق "شهد ابراهيم،و ضحى عصمت ،يمني سامي " والمدربة نهلة عبد الحكيم و ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

استضافت مدينة السلام اللقاء الرياضي المجمع للمشروع القومي لرياضة المرأة، بمشاركة ثماني محافظات وهي"جنوب سيناء، والإسكندرية، والسويس، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والمنوفية" وحصلت كفر الشيخ على المركز الثاني وقد هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ فريق الكاراتية، مطالباً بإستمرار التدريب والتطوير الفريق والمنافسة على المركز الأول فى المنافسات القادمة .

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم المديرية الكامل للفرق الرياضية فى كافة اللعبات، و الفرق النسائية للكاراتية وغيرها من الألعاب، مناشدا الفريق بوضع نموذج البطلة فريال اشرف، نموذجا يحتذى به بعد أن كتبت تاريخاً جديدا للعبة الكاراتية للنساء، بحصولها على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 في أغسطس الماضى لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في الكاراتيه .

تهدف البطولة إلي تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، وكسب التأييد المجتمعي لذلك، وتقديم الدعم المعنوي للفتيات أصحاب الألعاب الجماعية والفردية المشاركات في البطولة. وجاءت مشاركة فريق كاراتيه كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبطولة بحضور الدكتورة مريم عياد، منسق المشروع القومي لرعاية المرأة بوزارة الشباب والرياضة.



بطلات كف ر الشخ تحصد المركز الثاني في لعبة الكاراتيه



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لاعبات كفر الشيخ الفائزات بالمركز الثاني