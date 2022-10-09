اليوم السابع
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فنزويلا أعلى معدل تضخم في أمريكا اللاتينية بنسبة 11.5% تليها الأرجنتين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:22 م
فنزويلا أعلى معدل تضخم في أمريكا اللاتينية بنسبة 11.5% تليها الأرجنتين التضخم
فاطمة شوقى

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وصل التضخم فى الأرجنتين إلى معدلات قياسية بسبب الحرب فى أوكرانيا، ولأول مرة تصبح الأرجنتين ثانى أعلى معدل للتضخم فى أمريكا اللاتينية بعد فنزويلا التى سجلت 11.5%، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

اتفق الفريق الاقتصادى والاستشاريون على توقع احتمال توقف التضخم فى الشهر الماضى عند مستوى مماثل لما كان عليه فى أغسطس، عندما أفاد المعهد الوطنى للإحصاء والتعداد أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وصل إلى 7٪ وإلى 78.5٪ مقارنة إلى العام السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حين أن تقديرات الاستشاريين الخاصين، التى تم تجميعها فى المسح الجديد للتوقعات (REM) الصادر عن البنك المركزى، كان حوالى 6.7٪ والمشروعات التى ستصل بنهاية هذا العام إلى 100.3٪.

وأفاد المرصد المالى الفنزويلى (OVF)، وهو مؤسسة فكرية مستقلة عن حكومة نيكولاس مادورو، أن التضخم فى أغسطس بلغ 11.5٪، وتراكم 111.8٪ منذ ديسمبر الماضى و 157٪ فى عام واحد.

وكانت آخر البيانات التى أبلغ عنها البنك المركزى فى ذلك البلد هى تلك الخاصة بشهر أغسطس، عندما أظهرت زيادة فى الأسعار بنسبة 8.2 ٪ مقارنة بـ 17.3 ٪ التى أبلغ عنها OVF.

على عكس الأرجنتين، سجلت بعض البلدان فى المنطقة معدلات تقل عن 1٪، وفى بعض الحالات، سجلت انكماشًا.

فى الأسبوعين الأولين من الشهر، عرضت البرازيل مرة أخرى صورة "للتضخم السلبي" - كما حدث فى الشهرين الماضيين - مع انخفاض بنسبة 0.3٪ وزيادة بنسبة 8٪ فى العام الماضي.


الارجنتين

فنزويلا

التضخم

الاقتصاد

أمريكا اللاتينية



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