فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر غدا الاثنين

كتب لؤى على

قررت جامعة الأزهر فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الازهرية للعام 2021 /2022 المرشحين لكليات الجامعة للعام الجامعي 2022/ 2023 بدءا من صباح الغد وحتى مساء يوم 17 أكتوبر 2022 وذلك باختيار تقليل الاغتراب من موقع خدمات الجامعة.

وذلك بالضوابط التالية:

أولا بالنسب للطالبات

1- يكون تقليل الاغتراب للطالبات بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو ولى أمرها (صورة بطاقة الرقم القومى موضح بها العنوان)

2- لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات الطب - الصيدلة - والمعاهد - وكذلك الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

ثانيا: بالنسبة للطلاب

1- يكون تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات والشعب المتناظره داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو ولى أمره (صورة بطاقة الرقم القومى موضح بها العنوان)

2- لا يجوز تقليل الاغتراب إلى كليات الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الهندسة - العلوم - الهندسة الزراعية - الزراعة - والمعاهد - كما لا يجوز تقليل الاغتراب إلى الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

ثالثا: رسوم تقليل الاغتراب

يتم سداد رسوم تقليل الاغتراب المقررة وقدرها 210 جنيهات، وذلك بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب على الموقع.