اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:13 م
أكرم القصاص
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غلق مخبزين وضبط 17 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:25 م
غلق مخبزين وضبط 17 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة عيش - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبزين لمخالفتهما الجسيمة و ضبط 17 مخبز بمركز كوم حمادة   لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  و بيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة،  مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

 

 

 

 

 


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